NBA'de Jacob Blake protestosu: Takımlardan boykot kararı

NBA play-off ilk turunda bu gece oynanacak maçlar takımların boykot kararı üzerine ertelendi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto eden Milwaukee Buckslı basketbolcular, TSİ 23.00'de başlaması planlanan Orlando Magic maçına çıkmama kararı aldı.

Konu hakkında NBA'den resmi açıklama yapılmazken, maçın ertelendiği bilgisi verildi. Seride Milwaukee Bucks'un Orlando Magic karşısında 3-1 üstünlüğü bulunuyodu.

Milwaukee Bucks'ın ardından bu gece karşı karşıya gelecek Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets da boykot kararı aldı.

ESPN kaynaklarına göre bu gece Portland Trail Blazers ile karşılaşacak Los Angeles Lakers da maçı boykot etme kararıyla ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Bu gelişmelerin ardından gece oynanacak tüm maçların ertelendiği açıklandı.