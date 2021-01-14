Nâzım Hikmet'in 119. doğum günü Taranta Babu ile kutlanıyor!

Nâzım Hikmet’in 119. doğum günü, eserinden sahneye uyarlanan Taranta Babu oyunu ile 15 Ocak Cuma 21.00’de Moda Sahnesi’nin zorlu pandemi koşullarında seyirciyi tiyatroyla buluşturabilmek için kurduğu canlı yayın sistemiyle Sahneden Naklen yayınlanacak.

Harun Güzeloğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, Cansu Fırıncı’nın tek kişilik performansıyla sahnelenen oyun Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından aynı anda izlenebilecek.

Biletlerinizi Moda Sahnesi'nin internet sitesinden satın alabilirsiniz.