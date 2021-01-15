Nâzım Hikmet 119. yaşında anılıyor

15 Ocak şiirimizin büyük ustası, devrimci şair Nâzım Hikmet'in doğum günü. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi şairin 119. yaşını çevrimiçi yayınla selamlayacak.

15 Ocak Cuma günü gerçekleşecek yayının programı şöyle:

20.30 Nâzım Yanımızda!

Salgın, kriz, yaşam biçimine müdahale endişelerine teslim olmayan kültür sanat emekçileri, kendilerine direnç ve umut katan Nâzım Şiirleriyle, Nâzım’ın 119. yaşını selamlıyor.

Bu yayında Nâzım Hikmet’in yaşam yolcuğundan kesitler de yer alıyor.

21.00 Kafatası / Nâzım Oyuncuları / Okuma Tiyatrosu

“Kafatası”, Nâzım Hikmet’in Sovyetler Birliği’nde geçirdiği dört yıldan sonra ülkeye dönüşte yazdığı ilk oyundur. 1932’de yayınlanan ve birkaç oyunun ardından sahnelenmesi yasaklanan “Kafatası”, sermaye sahiplerinin bir aşı üzerinde çalışan bir araştırmacı doktorun buluşunu engelleme girişimi ve doktorun bu süreçte yaşadıklarının hikâyesi üzerinedir. Salgın nedeniyle sahne alınamadığı bu günlerde Nâzım Oyuncuları’nın 2012 yılında Ses Tiyatrosu’nda sahnelediği “Kafatası” oyunun kaydını tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’ın sunuşuyla birlikte sizlerle paylaşıyoruz

Yazan: Nâzım Hikmet

Dramaturgi ve yönetmen: Yılmaz Onay

Yardımcı yönetmenler: Metin Coşkun, Orhan Aydın

Yönetmen asistanı: Serpil Özcan

Işık tasarım: Yüksel Aymaz

Oyuncular: Ayşegül Alpak, Bilgesu Ataman, Orhan Aydın, Cezmi Baskın, Metin Coşkun, Merve Dağlı, Serkan Durak, Halil Ersan, Mehmet Esatoğlu, Cansu Fırıncı, Mustafa Kırantepe, Müge Saut, Beran Soysal, Nevzat Süs, Gülsen Tuncer, Levent Ülgen, Recep Yener, Ender Yiğit

Yayınlar YouTube üzerinden yapılacaktır.