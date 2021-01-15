Nâzım Haftası bugün düzenlenecek etkinliklerin ardından sona eriyor

Türkiye'nin her bir yanından Solcu Liseliler ve gençler büyük bir coşkuyla Nâzım Haftasını, "Nâzım yanımızda" diyerek kutladılar.

11 Ocak günü #NazımYanımızda hashtag çalışmasıyla başlatılan Nâzım Haftası, gençlerin çeşitli çalışmalarının yayınlanmasıyla devam ediyor. Hafta boyunca aynı dizelerdeki gibi “Uçurtmalar uçuruldu maviliklere”, şiirler ve şarkılar söylendi. Nâzım Hikmet’in 119. Yaş gününde NHKM Youtube sayfasından akşam yapılacak etkinliklerle sonlanacak hafta, yurdun dört bir yanından gelen fotoğraf ve videolarla bugün tamamlanıyor. Son etkinlikler gerçekleşmeden katılmak için adresler:

https://twitter.com/LiselilerSolcu

https://www.instagram.com/liseliler.solcu/?igshid=1cjhpcsganlnh