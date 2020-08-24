Navalnıy'ın zehirlendiğine dair bir kanıt yok

Rusya'da muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy'ın fenalaşmasının ardından başlayan tartışmalar Navalnıy'ın zehirlendiği iddiasına odaklanmış durumda, ancak bu konuda herhangi bir kanıt hâlâ sunulmuş değil.

AB yanlısı ve ırkçı Navalnıy'ın sözcüsü Kira Yarmış, delil olmaksızın Navalnıy'ın "çayına bir şey karıştırılarak zehirlendiğini" iddia etmişti. Yarmış'ın bu iddiası Batı basını tarafından hemen benimsendi ve olay zehirlenme olarak kamuoyuna yansıtıldı. Ancak zehirlenmeye dair henüz bir kanıt sunulmuş değil.

Omsk'taki yoğun bakım ünitesindeki doktorlar, Navalnıy'a bir dizi test yaptı ancak zehir bulunamadı. Ailesinin isteği üzerine Navalnıy, şu anda tedavi görmekte olduğu Almanya'ya nakledildi.

Omsk'taki hastane, Navalnıy'ın şiddetli hipoglisemi yaşadığını söyledi. Omsk acil hastanesinin başhekimi Alexander Murakhovskiy, Aleksey Navalnıy'ın durumunun kan şekerindeki keskin düşüşten kaynaklandığını söyledi.

AB yanlısı 'muhalif' Navalnıy'ın politikası: Irkçılık, göçmen karşıtlığı

Navalnıy'ın Rusya'daki muhalefetin lideri gibi resmedilmesi, gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Navalnıy'ın partisi ufak marjinal bir muhalif partinin ötesine geçebilmiş değil. Yerel meclislerde ve parlamentoda herhangi bir temsili bulunmayan Navalnıy'ın partisi en son yetersizliklerden dolayı seçimlere katılamamıştı. Rusya'daki ufak bir siyasal parti olan Gelecek İçin Rusya'nın lideri Navalnıy buna rağmen Batı basınında "Yolsuzluk karşıtı" "özgürlükçü" bir muhalefet lideri olarak resmedildi.

Navalnıy gerçekteyse ırkçı ve göçmen karşıtı söylemleriyle biliniyor. Öncesinde yayınladığı videolarda Çeçenler gibi Rus olmayan insanların böceklerle özdeş olduğunu ve öldürülmeleri gerektiğini savunmuştu.

Birkaç yıl önce Navalnıy, diş hekimi kılığına girdiği bir dizi rahatsız edici video yayınladı ve göçmen işçilerin görüntüleri eşliğinde gösterildiğinde diş çürüklerinin sağlıklı dişleri bozduğundan şikayet etti. Başka bir videoda, göçmenleri hamamböceği ile karşılaştırken Navalnıy silahlanma üzerindeki yasakların gevşetilmesini savunuyor.