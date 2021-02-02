Navalnıy’e 3,5 yıl hapis cezası kararı

Rusya'da muhalefet lideri Aleksey Navalnıy’in hapse girip girmeyeceği kararının verileceği duruşma sonunda hakim hükmünü açıkladı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi'nin ‘Yves Rocher davası’ ile ilgili duruşma sonrasında hakim Natalya Repnikova, Navalnıy’ın 3,5 yıllık şartlı hapis cezasının gerçek cezaya dönüştürülmesine hükmetti.

Mahkemenin ertelenen cezayı gerçek cezaya dönüştürme kararı henüz yürürlüğe girmedi, tarafların karara itiraz etmek için on gün süreleri var.