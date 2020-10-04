Navalniy krizinde yeni hamle: Almanya Rusya'ya yaptırım istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rus muhalefet lideri Aleksey Navalniy'in zehirlenmesine ilişkin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulanması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulundu.

T-online haber portalına konuşan Maas, "Yaptırımların etrafından dolaşacak bir yol olmadığına ikna olmuş durumdayım. Yaptırımlar her zaman yerinde ve orantılı olmalı. Ancak Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin böylesine ciddi bir ihlali yanıtsız kalamaz. Bu konuda Avrupa'da birleşmiş durumdayız" dedi.

AB liderleri Rusya'ya dönük yaptırımları 15-16 Ekim'de düzenlenecek olan bir sonraki zirvede masaya yatıracak.

Maas, "Alman, İsveçli ve Fransız laboratuvar sonuçlarının doğrulanması durumunda AB'nin yanıtı açık olacaktır. Bundan eminim" diye konuştu.

Rusya'ya dönük yaptırımların Kuzey Akımı 2'yi kapsayıp kapsamayacağına yönelik soruya Maas, "Projeye 100'den fazla Avrupalı şirket dahil oldu, bunların yarısı Almanya'dan. İnşaatın dondurulması durumunda birçok Avrupalı işçi mağdur olacak" diye yanıt verdi.

Kremlin'den diyalog çağrısı

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında görüşme çağrısında bulundu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın birleşmesinin 30. yıl dönümü nedeniyle Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e bir kutlama mesajı gönderen Putin, iki ülke arasındaki tüm güncel konuları görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.