Navalnıy hakkında 30 gün tutuklama kararı

Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın mahkeme tarafından 30 günlüğüne tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

Navalnıy’ın avukatı Vadim Kobzev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Himki Şehir Mahkemesi yargıcının, Aleksey Navalnıy’ı 15 Şubat'a kadar 30 günlüğüne şartlı hapis cezasına çarptırdığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre mahkemenin harici duruşması, Moskova bölgesindeki Himki kentinin polis departmanında gerçekleştirildi.

Böylece Navalnıy, şartlı olarak verilen hapis cezasının gerçek cezaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine karar verilecek olan duruşmayı gözaltı merkezinde bekleyecek. Duruşma Moskova Simonovskiy Mahkemesi’nde 29 Ocak tarihinde görülecek.

Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya’dan dönüşünde dün akşam saatlerinde Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve havalimanına en yakın olan Himki kentinin polis departmanına götürülmüştü.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Aleksey Navalnıy'ın, Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu. Navalnıy daha önce iki yolsuzluk davasıyla ilgili şartlı ceza almıştı.