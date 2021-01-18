NATO'dan Rusya'ya Navalnıy'ı serbest bırakma çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Berlin'den Moskova’ya varışını takiben gözaltına alınan Rus milliyetçisi muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Stoltenberg, Navalnıy’ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamasında, Rus muhalifin "derhal serbest bırakılması için uluslararası camianın" Rus makamlarına yaptığı çağrılara katıldığını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri, “Yasaklanmış bir kimyasal silah kullanarak Navalnıy’a suikast girişiminde bulunanların adalet önüne çıkarılması gerekmektedir. Rusya, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki uluslararası taahhütlerine uymalıdır” ifadesini kullandı.

Navalnıy'ın zehirlendiğine dair, tedavi gördüğü Almanya'dan herhangi bir veri hâlâ kamuoyuyla veya Rusya resmi makamlarıyla paylaşılmış değil.