NATO'dan açıklama: Çatışmanın tarafı değiliz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Haber Merkezi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Stoltenberg, NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığını söyledi.

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