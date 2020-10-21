NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Stoltenberg, NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığını söyledi.
NATO'dan açıklama: Çatışmanın tarafı değiliz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.
Haber Merkezi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Stoltenberg, NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığını söyledi.