NATO’dan AB’ye Türkiye’ye ‘olumlu yaklaşım’ mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde alınması beklenen Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına ilişkin soru üzerine “Bence hepimizin farklılıkları ele alırken olumlu yaklaşım ve yollar aramamız gerekiyor” dedi.

AB üyesi NATO üyelerinin Doğu Akdeniz konusundaki “endişelerini ifade ettiklerini” söyleyen Stoltenberg “Ama aynı zamanda bence müttefikler Türkiye’nin Irak ve Suriye’ye sınırı olması nedeniyle önemli bir müttefik olduğunun da farkındalar” diye konuştu.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg toplantıda Doğu Akdeniz meselesini de ele aldıklarını belirterek bu meseleyi “zor” diye niteledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında NATO’da askeri ayrıştırma mekanizmasını güçlendirmek istediğini söyleyen Stoltenberg bu mekanizmanın altta yatan anlaşmazlığın çözümü için siyasi müzakerelerin başlamasının koşullarını yaratabileceğini savundu.

DPA muhabirinin AB’nin NATO üyesi bir ülkeye yaptırım uygulamasının doğru bir yol olup olmadığını ve bu durumda AB ile NATO arasındaki işbirliğinin daha da karmaşık hale gelip gelmeyeceğini sorması üzerine Stoltenberg şunları söyledi:

“Akdeniz’deki durum zor ve müttefikler endişelerini ifade ettiler. Bu konuyu geçen haftaki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da ele aldık. NATO şimdi Doğu Akdeniz’de olduğu gibi, müttefikler arasında farklılıklar ve anlaşmazlıklar olduğunda bunları açık bir biçimde tartışabildiğimiz bir platform. Aynı zamanda bence hepimiz farklılıkları ele alırken olumlu yaklaşım ve yolları aramalıyız.”

NATO’da Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında olası “kazaları” önlemek için ayrıştırma mekanizması kurulduğunu hatırlatan Stoltenberg “Yunanistan ve Türkiye’nin bu gerilimi düşürme mekanizmasında yer almasından ve bazı askeri tatbikatları ertelemeyi kabul etmelerinden memnuniyet duyuyorum” dedi.

Teknik görüşmelerin siyasi görüşmelerin koşullarını yaratacağını savunan Stoltenberg, “Elbette müttefikler endişelerini dile getirdiler. Ama aynı zamanda bence Türkiye’nin Irak ve Suriye’ye sınırı olduğu için önemli bir müttefik olduğunun farkındalar” diye konuştu.

Türkiye’nin Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele kilit önem taşıdığını savunan Stoltenberg “Türkiye yaklaşık 4 milyon mülteci ile en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan NATO müttefiki. Ve aynı zamanda en fazla terörist saldırılardan etkilenen müttefik. Farklılıklar, anlaşmazlıklar var, bunları ele almalıyız. Aynı zamanda Türkiye’nin NATO’nun ve Batı ailesinin bir parçası olarak öneminin farkında olduğumuzdan emin olmalıyız” dedi.