NATO’da ‘reform’ toplantısı: ABD’den ilişkileri canlandırma mesajı

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının dün başlayan ve bugün sona erecek toplantısında ittifakın gelecek stratejisine ilişkin “reform planı” ele alınıyor. Çevrimiçi yapılan toplantı ABD’de Biden yönetiminin katıldığı ilk toplantı olmasıyla da dikkat çekiyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in dün katıldığı oturumun ardından Pentagon’dan bir açıklama yapıldı. Buna göre Austin, NATO’ya ABD Başkanı Joe Biden’ın ittifakla ilişkileri yeniden canlandırmayı istediği yönündeki mesajını iletti. Ayrıca ülkesinin NATO anlaşmasının 5. maddesine bağlılığının "sağlam kalacağını" bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Austin konuşmasında Rusya ve Çin'i NATO'ya karşı tehditler arasında saydı ve NATO üyelerinin “Çin’in büyüyen etkisini ve uluslararası politikalarını Trans-Atlantik güvenliğine meydan okuma olarak kabul etmesini” memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İttifakın reform planı "NATO 2030" inisiyatifine destek verdiğini de söyleyen Austin, bunun ittifakın askeri ve siyasi gücünü korumasını güvenceye alacağını kaydetti.

Toplantının dünkü oturumlarında Stoltenberg’in savunma bakanlarına sunduğu “reform planı”nın bu yılın ilk yarısında yapılması planlanan NATO zirvesinde karara bağlanması bekleniyor. Sözkonusu plan üye ülkelerin veto hakkını kullanmalarının zorlaştırılması ve NATO'ya üye olmayan AB ülkeleriyle daha yakın işbirliği gibi öneriler içeriyor. Türkiye'nin bu plana veto hakkını zorlaştırması nedeniyle karşı çıkması bekleniyor.

Öte yandan toplantının bugünkü oturumlarında Afganistan ve Ortadoğu gündemi de yer alacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg daha önce yaptığı açıklamada NATO birliklerinin Afganistan'dan "doğru zaman gelmeden çekilmeyeceğini" söylemişti. NATO'nun gündeminde ayrıca Ortaoğu'daki varlığını Irak'ın başkenti Bağdat'ın ötesine yayma ve daha aktif rol alma konuları da var.