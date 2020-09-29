NATO'da 6'ncı Türkiye-Yunanistan toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında '!Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantılardan 6'ncısı bugün yapıldı.

Haber Merkezi

Türkiye ve Yunanistan heyetleri 6'ncı kez NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi. 

MSB'den toplantı sonrası yapılan açıklamada bir sonraki toplantının önümüzdeki günlerde yapılacağı açıklandı.