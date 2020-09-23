NATO: Yunanistan ile Türkiye arasındaki görüşmelerde iyi bir ilerleme kaydedildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'ndaki teknik görüşmelere dair yaptığı açıklamada görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda Ankara ve Atina ile yakın temasının sürdüğünü belirtti ve İspanya'nın "NATO'nun gerilimi düşürme çabalarına desteğini" memnuniyetle karşıladığını söyledi.