NATO yeni haritasında Batı Sahra'yı Fas'a dahil etti

NATO'nun Savunma Eğitimini Geliştirme Programı (DEEP) projesi ile ilgili olarak yakın zamanda yayınladığı bir harita, Fas'ın sınırının Rabat'ın toprak iddialarına uygun olarak Batı Sahra topraklarına kadar çekti. Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti'ne ait topraklar 14 Aralık'ta NATO'nun internet sitesinde yayımlanan bir makalede yer alan haritada Kuzey Afrika devletinin bir parçası olarak gösterildi.

Fas kısa süre önce Batı Sahra'ya karşı Donald Trump'ın İsrail'le normalleşme anlaşmalarından birine imza atarak ABD'nin desteğini aldı.

NATO, Batı Sahra'daki toprak anlaşmazlığına ilişkin tutumuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmasa da, söz konusu makale, NATO'nun kilit üyelerinden biri olan ABD'nin Fas'ın iddialarını kabul etmesinden kısa bir süre sonra yayımlandı. Washington, Rabat'ın İsrail ile diplomatik ilişkiler kurması karşılığında bu adımı attı. Fas İsrail'le "normalleşen" altıncı Arap devleti oldu.