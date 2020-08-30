NATO subayı Rusya için casusluk yapmak suçlamasıyla tutuklandı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Pazar günü Europe-1 radyo istasyonuna verdiği demeçte, Fransız savcılarının, önemli verileri Rus özel servislerine verdiğinden şüphelenilen bir Fransız Silahlı Kuvvetleri görevlisine karşı soruşturma başlattığını söyledi.

Parly, "Mahkemenin, yüksek rütbeli bir polis memuru aleyhinde [önemli bilgileri] teslim ettiği veya güvenliğe zarar verdiği şüphesiyle başlatıldığını teyit edebilirim" dedi. Fransız Bakan, "Gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldık. Şimdi yargı sisteminin soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun olarak çalışmalarını yürütmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

Bakan, subayın eylemlerine ilişkinse "yalnızca yargı sistemi doğrulayabilir ve suç varsa karar verebilir" dedi.

Söz konusu subay İtalya'da bunulan bir NATO askeri üssünde görev yapıyordu. Subay, Fransa'dan İtalya'ya geri dönmeyi planladığı sırada Fransa İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) personeli tarafından gözaltına alınmıştı.