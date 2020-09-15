Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini duyurdu.
Açıklamada, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığı bildirildi.
NATO Karargahı'ndaki Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı sona erdi
MSB, 'Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi' açıklaması yaptı.
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini duyurdu.
Açıklamada, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığı bildirildi.