NATO Karargahı'ndaki Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı sona erdi

MSB, 'Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi' açıklaması yaptı.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini duyurdu. 

Açıklamada, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığı bildirildi. 