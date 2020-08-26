NATO Genel Sekreteri’nden Doğu Akdeniz açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Avrupa Birliği Savunma Bakanlarıyla yapılan toplantı öncesinde Doğu Akdeniz gerilimine dair konuştu.

Stoltenberg “Doğu Akdeniz’deki durumdan endişeliyiz. İhtiyacımız olan şey gerilimin azalması ve diyalog. Hem Türkiye hem Yunanistan uzun yıllardır önemli NATO müttefikleri oldular. Doğu Akdeniz’deki durumu müttefik dayanışması ruhu ve uluslararası hukuk temelinde çözmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor" dedi.

Almanya'nın arabuluculuğunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Stoltenberg şunları söyledi:

"Almanya’nın çıkış yolu bulmak için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda kişisel olarak düzenli bir biçinde Ankara ve Atina ile temas halindeyim. Yakın zamanda Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile konuştum. NATO olarak müttefiklerin Doğu Akdeniz’deki duruma çözüm bulmak üzere buluşup tartışacakları bir platform olmaya devam edeceğiz."