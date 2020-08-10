NATO Genel Sekreteri'nden Doğu Akdeniz açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı görüşmenin ardından Doğu Akdeniz’deki sorunun “müttefik dayanışması ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi” gerektiğini belirtti.

Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile konuştum. Durum müttefik dayanışması ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmeli” dedi.

Yunan gazetesi Kathimerini bugün Oruç Reis gemisinin Yunanistan kara sularına girdiğini ve ona Türk donanmasının eşlik ettiğini duyurmuştu. Haberde Yunan donanmasının her 15 dakikada bir Oruç Reis gemisine bölgeden çekilmesi anonsu yaptığı kaydedildi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından, Miçotakis'in Stoltenberg'le telefon görüşmesi yapacağı bildirilmişti. Miçotakis, ayrıca Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i de telefonla aramıştı.

Miçotakis bugün Milli Güvenlik Hükümet Konseyini (KYSEA) acil toplantıya çağırmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye’yi “bölgedeki barış ve güvenliği baltalayan yasadışı faaliyetlerini derhal durdurmaya” çağırmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Yunanistan’ın itirazlarının herhangi bir hukuki dayanağı olmadığı belirtilmişti. Bakanlık “bölgedeki askeri varlığımız, herhangi bir tırmanmaya yol açma hedefi taşımamakta olup, tamamen, gerekmesi halinde meşru savunma hakkını kullanmaya yöneliktir. Sivil bir gemimize askeri müdahalede bulunulmasına tabiatıyla izin verilmeyecektir” açıklamasında bulunmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Anlaşmaların diyalog temeliyle çözülmesi için biz her zaman hazırız, varız. Sağduyu hakim olana kadar Türkiye olarak sahada ve diplomasi alanlarında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz" demişti.