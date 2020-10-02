NATO Genel Sekreteri’nden Ankara ve Atina’ya ziyaret

NATO’dan yapılan açıklamaya göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 5 Ekim Pazartesi günü Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve hükümet yetkilileri ile bir araya gelecek.

Stoltenberg 6 Ekim Salı günü ise Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüşecek.

NATO’dan yapılan açıklamada Stoltenberg ile Miçotakis’in ortak basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Stoltenberg dün Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında Brüksel’deki NATO Karargahı’nda yürütülen görüşmeler sonucunda iki ülke arasında askeri ayrıştırma mekanizmasının kurulduğunu duyurmuştu.