NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Doğu Akdeniz konusunu görüştü.

NATO'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg'in telefon görüşmesini Türk ve Yunan liderlerle düzenli istişareler kapsamında yaptığı belirtildi. Stolberg, dün de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmüştü.

Açıklamaya göre Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere yeniden başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Doğu Akdeniz'deki durumun "ittifak ruhu içinde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesinin önemi"ne işaret etti.

Türkiye ve Yunanistan askeri heyetlerinin Brüksel'deki NATO karargahında çok sayıda teknik görüşme yaptığı hatırlatılan açıklamada, Stoltenberg'in bu görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine yönelik ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Stoltenberg NATO'nun "ortak güvenlik konularında önemli bir istişare platformu" olduğunu söyledi.