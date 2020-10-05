NATO Genel Sekreteri: S-400'ü de ele aldık, Erdoğan'la da görüşeceğiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg Çavuşoğlu ile görüşmesinde S-400 konusunun da gündeme geldiğini belirterek Erdoğan ile görüşmesinde de bu konuların ele alınacağını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri "Türkiye çok değer verdiğimiz müttefiktir, ortaklarla çok fazla koronavirüs desteğiyle mücadelemize destek vermiştir. Afganistan, Kosova ve Irak'ta da NATO'ya katkıda bulunuyor. NATO da Türkiye'ye katkıda bulunuyor" diye konuştu.

Yunanistan ile Türkiye arasında 'güvenli çağrı hattı'

"Bugün Doğu Akdeniz'de bazı gerilimlerle karşı karşıyayız" diyen Stoltenberg Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelere ilişkin olarak "Güvenli bir çağrı hattı oluşturuldu, 7/24 açık bir hat bu. Her iki müttefiki de çabalarından ötürü kutluyorum. Umudum, temelde yatan uyuşmazlıkların şu an ele alınabilir olması" dedi.

'S-400 NATO sistemleriyle uyuşmuyor'

Stoltenberg "Türkiye'nin S-400 alımının konusu, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir. Ama S-400 hava savunma sistemi NATO'nun hava savunma sistemiyle uyuşmuyor" dedi. NATO Genel Sekreteri "Günümüzün en önemli sıkıntılarını bugün ele alma şansımız oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bu konuları görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Dağlık Karabağ'da enerji kaynaklarına gelecek zarar endişe kaynağı'

Dağlık Karabağ'daki saldırıların artmasından endişeli olduklarını söyleyen Stoltenberg "Sivillerin öldüğünü görünce endişemiz artıyor, ayrıca enerji kaynaklarına gelecek zarar da endişe kaynaklarından bir tanesi. Bütün taraflara; 'Çatışmaları bir an evvel durdurmalılar' mesajını vermemiz lazım. Dağlık Karabağ sorununun askeri bir çözümü yoktur" dedi.

NATO Genel Sekreteri "NATO, Türkiye'nin etrafındaki güvenlik durumunu ciddiye almaktadır. Türkiye için desteklerini diğer müttefiklerimiz de arttırma konusunda karar almışlardır. Türkiye'nin güvenliği NATO için önemlidir" diye konuştu.

Çavuşoğlu: Afganistan'dan aceleci çekilme doğru değil

Ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şunları söyledi:

- NATO'nun ayrıştırma konusunda bir inisiyatifi oldu. Yunanistan'ın bizim sismik araştırma bölgemize savaş gemileri göndermesi nedeniyle bir gerginlik olmuştu. Biz NATO'nun gösterdiği inisiyatife destek verdik. Başlangıçta Yunanistan'ın olumsuz tutumu oldu ancak şimdi onların da bu toplantılara katıldığını görüyoruz.

- Diğer taraftan Türkiye'ye NATO'nun vermesi gereken desteği tekrar gözden geçirdik. İdlib'de müttefiklerin değişik gerekçelerle Türkiye'den bu desteği esirgediğini görüyoruz. Bu anlamda Polonya'nın desteğini görüyoruz. Müttefiğimiz Polonya'ya teşekkür ediyoruz.

- Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Irak çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların aşılması için desteğe ihtiyaç var. Biz koalisyonun içindeyiz ve ayrıca NATO'nun oradaki misyonunu destekliyoruz. Birlikte ne yapabileceğimizi Genel Sekreterle değerlendirme imkanımız oldu. Libya'da kalıcı ateşkes için sarf ettiğimiz çabaları da değerlendirdik.

- Bugün bazı müttefiklerimiz PKK/YPG terör örgütüne destek veriyor. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Bunun durdurulması gerektiğini ilettik.

Çavuşoğlu: Biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sözkonusu olunca destekliyoruz

- Son günlerde de sıkışan Ermenistan, Gence'ye ve hatta Bakü'ye yakın yerlere saldırmaya başladı. Açıkça sivilleri hedef alıyorlar. Bu esasen savaş suçudur.

- Azerbaycan ise işgal edilen topraklarını geri almak için mücadele ediyor. Hukuken herkesin Azerbaycan'a destek vermesi gerekiyor. Fakat tüm ülkeler ve uluslararası örgütler dengeli olmaya çalışıyor. Minsk üçlüsünden Fransa açıkça Ermenistan'ı destekliyor. Yaklaşık 30 yıldır Karabağ ve işgal edilen topraklar konusunda somut hiçbir öneri gelmedi. Biz Ukrayna ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü söz konusu olunca bu ülkeleri güçlü bir şekilde destekliyoruz. Neden Ermenistan'a Azerbaycan'dan çekil demiyoruz? Başka türlü bu sorunun çözülmesi mümkün değil. Herkesin haklının yanında yer alması gerekiyor.

- Azerbaycan'ın şu anda bir destek talebi yok, ancak olursa da vereceğimizi söyledik.