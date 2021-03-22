NATO Genel Sekreteri: Rusya saldırgan bir tutum izliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın başlayacak iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu düşündüğüne ilişkin ifadesine kendisinin de katılıp katılmayacağı sorulan NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın komşuları Gürcistan ve Ukrayna'ya karşı askeri güç kullanarak ulusal yasalarını ihlal ettiğini ileri sürdü. Stoltenberg "Rusya aynı zamanda NATO üyesi ülkelere yönelik siber saldırı, iç siyasi süreçlerine müdahale gibi saldırgan eylemlerden sorumlu" ifadesini kullandı.

Rusya'ya ilişkin "Dışarıda saldırgan eylemler ve içeride barışçıl muhaliflerin bastırılması örüntüsünü görüyoruz" ifadesini kullanan Stoltenberg, "Devlet Başkanı Putin elbette Rus devletinin eylemlerinden en üst derecede sorumludur" diye konuştu.

Stoltenberg "Saldırgan bir tavır modeli görüyoruz. Bunlara muhaliflerin öldürülmesi ve cinayet girişimleri dahil. NATO'da ayrıca Rusya'nın Afganistan'daki NATO askerlerinin öldürülmesi için ödül koyduğuna yönelik haberlerden de endişeliyiz. Bütün bunların hepsi kabul edilebilir davranış modeli değil. Biz sağlam ve güçlü durmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda caydırıcılık, savunma ve bunun yanında diyalog içeren çift yönlü yolu takip edeceğiz" dedi.