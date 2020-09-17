NATO, Fransa-Türkiye soruşturmasını gizli tutuyor

NATO mensubu yetkililer Reuters'a verdikleri demeçte, Haziran ayında Fransız ve Türk gemileri arasında çıkan gerginliğe dair NATO soruşturmasının, "kamuoyu önünde tartışılamayacak kadar hassas" olduğunu ve suçu paylaştırmadıklarını belirterek Paris ve Ankara'nın söz savaşı yürüttüğünü söyledi.

Diplomatlar Türkiye'nin, enerji hakları konusunda Yunanistan’la ve ittifak lideri ABD’yle de anlaşmazlık halinde olduğunun altını çizdi.

10 Haziran'da bir NATO misyonunda görevli Fransız fırkateyni, Libya'ya silah kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen Tanzanya bandıralı kargo gemisini teftiş etmeye çalıştı.

Fransa, fırkateynin kargo gemisine eşlik eden Türk donanması gemileri tarafından taciz edildiğini ileri sürerek Türkiye'yi BM silah ambargosunu bozmakla suçladı. Türkiye'yse bunu reddetti ve Fransız fırkateyninin saldırgan olduğunu savundu.

Olayın soruşturulmasına dair bir NATO yetkilisi raporun bittiğini Reuters'a doğruladı, ancak daha fazla bilgi vermeyi reddetti.

Reuters'a konuşan üst düzey bir NATO yetkilisiyse, "Bu müzakerelerin bir sonucu olup olmayacağı belli değil... Paris, Ankara veya Atina'dan gelen her söz, müttefiklerin konumlarından geri dönmelerini daha da zorlaştırıyor" dedi.