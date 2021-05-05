NATO Balkanlar'da topçu tatbikatları başlatıyor

ABD Tuğgenerali Christopher Norrie'nin açıklamalarına göre Avrupa'da topçu tatbikatları, NATO’nun Balkanlar ve Karadeniz bölgesindeki düşmanlarına "caydırıcı mesaj göndermek" amacıyla başlatılıyor.

5 Mayıs 2021 - 19 Haziran 2021 tarihleri ​​arasında Avrupa ve Afrika'da "Defender Europe 21" tatbikatı ile birlikte gerçekleştirilen bir dizi saha topçu tatbikatı gerçekleştirilecek.

Norrie, "Balkanlar ve Karadeniz bölgelerindeki müttefiklerimizi savunma yönündeki varlığımız ve kararlılığımız önemli güvence sembolleri. Bu potansiyel hasımlara karşı caydırıcılık sağlıyor" dedi.

Norrie, Karadeniz'in ABD ve NATO'nun denizcilik ve askeri operasyonları için kilit önemini vurguladı. ABD'li askeri yetkili "NATO’nun doğu kanadının ve bölgedeki egemen ulusların güvenliği, bizim potansiyel düşmanları caydırma yeteneğimize bağlıdır" dedi.

Balkanlar ile ilgili olarak, Norrie, potansiyel tehditleri caydırmak için kara kuvvetlerinin ölçek kabiliyetini ve hazır olma durumunu artırmak için ABD ve bölge devletleri arasında devam eden ortaklığın altını çizdi.

Mart ortasında ABD Ordusu, Avrupa kıtasındaki NATO müttefikleri ile yıllık "Defender Europe 21" (Avrupa Savunucusu 21) tatbikatlarını başlattı. ABD Savunma Bakanlığı'na göre tatbikat, Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan önemli kara ve deniz rotalarını kullanmayı ve yeni veya üst düzey yetenekleri birleştirmeyi amaçlıyor. Söz konusu tatbikat kapsamında II. Dünya Savaşı'ndan itibaren en yüksek sayıda ABD askeri Avrupa'ya ayak basmış olacak.