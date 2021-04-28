NATO: Balkanlar’da sınır değişikliği spekülasyonları istikrarı bozar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Brüksel’deki NATO Karargahı’nda Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantıda Stoltenberg ile Pendarovski’ye, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği iddia edilen, resmi olmayan belgede (non-paper) yer alan Balkanlar’da sınır değişikliği planı soruldu.

Stoltenberg sözkonusu metni görmediğini ancak konuya ilişkin basında çıkan haberleri okuduğunu belirterek “Görmediğim metinler üzerine yorum yapmam. Ama daha önemli olansa, sınırları değiştirmek konusunda herhangi bir spekülasyonun belirsizliğe katkıda bulunacağıdır. Bu risk bölgede istikrarsızlık yaratır” dedi. Stoltenberg NATO için önemli olanın Batı Balkanlar’ın “güvenlik ve istikrarı” olduğunu ileri sürerek “Bu Avrupa’nın barışı ve istikrarı için de önemli” ifadesini kullandı.

NATO üyesi ülkelerin sınırlarının yeniden çizilmesi konusuna ittifakın bakışının ne olduğunun sorulması üzerine ise Stoltenberg, sözkonusu metnin gerçekliğini teyit etmesinin mümkün olmadığını söyleyerek başladığı yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“Genel olarak söyleyebileceğim NATO’nun Batı Balkan bölgesinde Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk üyelerimiz üzerinden istikrara yardımcı olduğu. Tabii Hırvatistan ve Slovenya da var. Bölgede çok sayıda üyemiz var. Aynı zamanda Sırbistan da dahil olmak üzere ortaklarımız var. Sırbistan NATO üyesi olmak istemediğini açıkça belirtti, buna tamamen saygı duyuyoruz. Ama Sırbistan NATO’nun ortağıdır. Bosna Hersek da bir başka ortaktır ve daha fazla Avrupa Atlantik bütünleşmesi için çalışan istekli bir ülkedir. Bu yolda Bosna Hersek’le birlikte çalışıyoruz."

“İhtiyacımız olan diyalog” ifadesini kullanan Stoltenberg “Bu nedenle NATO Belgrad ile Priştine arasındaki diyalogu yıllarca destekledi” dedi. Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalogun sonucuna ilişkin NATO’nun bir tavsiyede bulunamayacağını söyleyen Stoltenberg “Yalnızca tarafları oturup birlikte bir çözüm bulmaları konusunda destekliyoruz” diye konuştu.

Geçen ay NATO’ya katılmasının birinci yılını dolduran Kuzey Makedonya’nın Cumhurbaşkanı Pendarovski ise AB'den temsilcilerle dünkü görüşmelerinin ve bugün NATO’daki görüşmesinin sonucu olarak hiçbir hükümetin bu resmi-olmayan-belgedeki fikirleri desteklemediğini gördüğünü savundu.

Sözkonusu metnin yazarlarının ortaya çıkmamasının bu fikirlerden “utandıkları”nı gösterdiğini savunan Pendarovski “Ülkelerinin ulusal çıkarlarını ilerletmek için yaratıcı fikirler ve kavramlar üretme yeteneği olmayan insanlar bu gibi resmi olmayan belgeleri üretirler, insanları etnik hatlar boyunca ayırırsanız refahın bir gecede geleceğine inanırlar” ifadelerini kullandı.