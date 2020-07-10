'Natanz patlaması İran'ın nükleer programına sekte vuracak'

The Jerusalem Post gazetesi Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü isimli düşünce kurulu tarafından hazırlanan rapora dayanarak, İran’ın Natanz tesisinde bulunan ana santrifüj montaj alanının geçtiğimiz hafta yaşanan patlamada ağır hasar gördüğünü ileri sürdü.

Rapora göre, yeni elde edilen uydu görüntülerinde, daha önce yapılan değerlendirmelerin aksine ana santrifüj montaj alanının dörtte üçünün hasar aldığının görülüyor.

‘‘Natanz Zenginleştirme Tesisi’nde bulunan İran Santrifüj Montaj Merkezi’nin önemli, geniş ve muhtemelen tamiri mümkün olmayan bir hasar gördüğü’’ ifadesinin yer aldığı raporda, 2018’de faaliyete başlayan yeni tesisin, gelişmiş santrifüjlerin kitlesel üretimi ve montajı açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

Raporda ayrıca İranlı yetkililerin açıklamalarının da bu tespitleri doğruladığı ve hasarın İran’ın nükleer programında önemli bir gecikme anlamına gelebileceği savunuldu.

İki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı Natanz patlamasının kaza mı yoksa sabotaj sonucu mu gerçekleştiğine dair İran tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail basınında yer alan yorumlarda, patlamanın 26 Haziran’dan bu yana İran’ın farklı bölgelerinde yaşanan bir dizi yangın, patlama ve kimyasal kazanın bir parçası olduğuna dikkat çekiliyor ve sorumlunun İsrail gizli servisi olduğu ima ediliyor.

26 Haziran’da Tahran yakınlarında balistik füzeler için sıvı yakıt üretilen bir tesiste patlama yaşanmış, hemen ardından Şiraz kentinde büyük bir yangın çıkmıştı. Daha sonra Tahran’da bulunun bir tıp kliniğin, Natanz nükleer tesislerinde, Ahvaz’daki bir enerji santralinde ve Meşehr’deki bir petrokimya fabrikasında da benzer patlama ve kazalar yaşandı.