NASA'dan Elon Musk'a 2,89 milyar dolarlık ihale

Dünyanın en zengin patronlarından Elon Musk'ın şirketi SpaceX, 2024'te Ay yüzeyine astronot gönderecek bir uzay aracı inşa etmek için ABD uzay ajansı NASA'dan 2,89 milyar dolarlık ihale aldı.

İhaleyi duyuran ABD uzay ajansının İnsan Keşifleri ve Operasyonları Misyon Müdürlüğü yardımcı yöneticisi Kathy Lueders, Ay'a gönderilecek astronotlardan birinin kadın olduğuna atıfta bulunarak "Bu ihaleyle, NASA ve ortaklarımız, kadınların eşitliği ve uzun vadeli derin uzay araştırmaları için bir adım öne çıkarken, 21. yüzyılda Ay'ın yüzeyine ilk mürettebatlı görevini tamamlayacaklar" dedi.

2024'te NASA, "Ay yüzeyini her zamankinden daha fazla keşfetmek" iddiasıyla iki ABD astronotu Ay'a yollamayı planlıyor. Lueders, "bu kritik adımı insanlığı sürdürülebilir ay keşif yoluna koyduk ve gözlerimizi Mars da dahil olmak üzere güneş sistemine daha uzaktaki misyonlara diktik" dedi.

İhaleye silah firmaları Northrop Grumman ve Lockheed Martin ile işbirliği yapan dünyanın en zengin patronu Jeff Bezos'un kurduğu roket şirketi Blue Origin de katılmış ancak alamamıştı.