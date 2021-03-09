NASA, Mars'ta yaşam incelemeleri için Salda'dan veri topluyor

NASA'dan bilim insanlarının, Mars gezegeninde eskiden yaşam olup olmadığına dair yapılan incelemeler için Salda Gölü'nden veri topladıkları belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, NASA, Salda Gölü'ndeki mineral ve kaya birikintilerinin, uzay aracı Perseverance'ın Mars'ta iniş yaptığı Jezero Krateri'ne dünyadaki en yakın özellikler barındıran öğeler olduğunu söylüyor. Jezero Krateri'nin bir dönem sular içinde olduğu belirtiliyor.

Salda Gölü'nden elde edilecek bilgilerin, Mars'taki krater etrafında gölün olduğu dönemde var olmuş olası mikrobiyal yaşama ilişkin fosilleşmiş izler arama sürecinde bilim insanlarına yardımcı olabileceği kaydedildi.

Reuters'a konuşan NASA yetkililerinden Thomas Zurbuchen, "Salda, öğrenip inceleyebileceğimiz güçlü bir örnek olacak" diye konuştu.

Zurbuchen, "Perseverance'ta bir şey bulursak, Salda Gölü'ne yeniden gidip, her iki tarafta yaşanan süreçteki benzerlikleri, ve eşit derecede önemli olan farklılıkları inceleyebiliriz" dedi.

Mars'ta sondaj sonucu alınacak kaya örneklerinin Dünya'ya en erken 2031'de getirilmesi bekleniyor.