NASA: Mars ekim ayı boyunca dünyadan görülecek, en yakın konumu bu gece olacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ekim ayı boyunca Mars’ın dünyaya en yakın konuma geleceği ve bu sayede geceleri dünyadan görüleceğini açıkladı.

NASA, 15 yılda bir rastlanan bu gökyüzü olayında Mars’ın dolunayla karıştırılabileceğini söyledi.

NASA'nın açıklamasına göre, Mars gezegeni her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak.

Mars'ın Dünya'ya en yakın konumu 6 Ekim'de gerçekleşecek. Gezegenin, daha önce en son 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye geldiği belirtildi.

Mars’ın Dünya’ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği kaydedildi.