NASA: Ay'ın yüzeyinde su bulundu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yöneticisi Jim Bridenstine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ay'ın yüzeyinde su bulunduğunu Sofia teleskobunu kullanarak ilk kez doğruladıklarını duyurdu.

Bridenstine paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"@SOFIATelecobe'u kullanarak, Ay'ın güneş ışığı alan yüzeyindeki suyu ilk kez doğruladık. Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızdan emin değiliz ancak Ay'da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde."

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020

NASA: Pentagon'a inanıyorsanız, ona niye inanmayasınız?

Öte yandan NASA açıklamasının son yıllarda örneklerine sıkça rastladığımız "NASA magazinlerinden" birisi olduğu anlaşılıyor.

Nature'da yayımlanan bir makaleyle paylaşılan gözlem verilerinin uygun şekilde magazinleştirilmesiyle oluşturulan haberin önemli sorunları var.

Sorunlar, "Ay'ın güneş ışığı alan yüzeyi" ifadesiyle başlıyor. "Ay'ın karanlık yüzü" dünyadaki gözlemci için geçerli olan bir durum. Ay yüzeyinin her tarafı (krater oluşumları nedeniyle "gölgede" kalanlar dışında) Ay'ın konumuna ve zamana göre değişen şekilde güneş ışığı alıyor.

Yayımlanan gözlem verilerinde ifade edilen bilgi Ay yüzeyinde doğal "gölgeler" sonucu buz olarak bulunabilen suyun gölge olmayan yerlerde de birikmiş olarak görülebilmesi. Burada da üzerinde durulan, "suyu yüzeyde neyin tuttuğu" sorusu. Zira ay yüzeyinde iki kaynaktan gelen su her zaman oluyor öte yandan atmosferi olmayan ayda bu suyun yüzeyde tutunması mümkün olmuyor.

Ay'da su: Kaybolmadı ki bulunsun

"Ay'da su bulundu" haberlerinin yanıltıcı olmasının nedeni, bulunan suyun "Ay'a ait bir organik sürecin" ürünü olduğu izlenimi vermesi ve aslında ay yüzeyinde eser miktarda her zaman bulunan su molekülleriyle ilgili yeni bir gelişme olarak sunulması.

Ay'da "rastlanabilen" suyun iki kaynağı var. Birincisi, ay yüzeyine çarpan ve başka kaynaklardan su moleküllerini taşıyan meteorlar. İkincisiyse, güneş rüzgarlarının ay yüzeyine doğru ittiği hidrojenin yüzeyde oksitlenmesi sonucu su moleküllerinin oluşması.

Her ikisi de, herhangi bir gök cismi için mümkün olabilecek kaynaklar.