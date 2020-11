NASA ayda niye su arıyor: Uzayın 'fethi' kavgası

NASA’nın geçtiğimiz günlerde Ay’da su bulunmasına dair açıklaması ana akım medyada büyük yer tuttu. Yıllardır Ay araştırmaları gündemden düşmüşken ve örneğin Japonya (JAXA), Avrupa (ESO) ve Hindistan (ISRIO) kendi insansız Ay araştırmalarını başlatmaları çok önemsenmezken gündeme gelen olayın “gelişme” yönü biraz zayıf görünüyor: Nature Astronomy dergisinde yer alan makaleye göre uzun süredir Ay kumunda su ile özdeşleştirilen 3μm dalgaboyunda gözlem yapılsa da bunun moleküler su mu (H2O) yoksa başka bir hidroksil bileşiği mi olduğu muğlak kalmıştı. Ancak 2018 yılında SOFIA adlı teleskop üzerinde yeni bir deneme ile yapılan gözlemlerde daha ziyade moleküler suya özgü olan 6μm dalgaboyunda ışığa rastlanmasının bir yorumu Ay’ın güneş ışınlarına maruz kalan bölgesinde de su olabileceği yönünde.

Öncelikle yanlış anlaşılmayı sınırlandırmak için bunun ne anlama geldiğini açmak gerek. SOFIA üzerinde kullanılan kamera, çok uzak hedeflerde gözlem yapmak için geliştirilmiş, ancak Ay’da su bulunması sorunu için gözlem yapmak üzere 2018 yılında Ay’a yönlendirilmiş. Biraz da bu nedenle yapılan gözlem çok sınırlı bir bölgeye dair (Clavius krateri civarı). Meselenin önemi ilk defa Ay’ın güney kutbu dışında, güneş tarafından aydınlanan bölgede su görülmesi. Ay yüzeyinde atmosfer olmadığı için, güneşe maruz kalan bölgede suyun buharlaşıp uzay boşluğuna uçması bekleniyor. Şimdi gözlenen suyun da Clavius krateri civarındaki camsı kayaların içinde olduğu sanılıyor. Yani akan bir su değil, kum taneleri içinde hapsolmuş su molekülleri söz konusu. Kıyaslamak gerekirse, Sahra çölünün kum tanelerindeki nem miktarı Ay yüzeyinin yüz katı gibi.

Burada bu haberin neden bu kadar önemsendiğini anlamak için Ay çalışmalarına bir göz atmakta yarar var.

Ay araştırmaları

Ay’a insanlı yolculuk, 1960’lı yılların gündeminde “ABD’nin öncülüğü” olarak geniş yer tutmuş, gazetelerde, televizyonlarda bu öncülük sürekli işlenmişti. ABD’nin bunu bir “uzay yarışı” olarak konumlandırması da sosyalist ülkelere karşı emperyalist ülkelerin halklarında Sosyalizme karşı hasmane duyguların geliştirilebilmesi için bir işlev kazandı. Kapitalizmin 1970’lerde girdiği tıkanma ile birlikte bu “öncülük” gündemden düşmüş, kırk yılı aşkın bir süre Ay araştırmaları ana akım medyanın konusu olmamıştı.

Bu durumun son yıllarda önemli oranda değiştiğini gözlüyoruz. Diğer uzay ajansları kendi insansız Ay araştırmalarını başlatmış olsa da bu konuda ABD (NASA), Çin (CNSA) ve Rusya (Roscosmos) insanlı Ay programları ile yeniden bir yarış geliştirdikleri söylenebilir. ABD’nin Obama döneminde “Ay’a gittik zaten” söylemi ile birlikte NASA’nın bütçesinin düşürülmesinin ardından Trump yönetimi aksi bir eğilime girip insanlı Ay uçuşları içeren Artemis programını gündeme sokmuştu.

Neden Ay?

Ay’ın, bir uzay görevinin başlangıcı için Dünya’dan çok daha avantajlı olmasının temel nedeni çekiminin çok daha düşük olması. Bir tonluk bir cismin Mars’a gitmesinin temel maliyeti yerçekiminin etkisinden kurtulup o yolu gidebilecek bir hıza ivmelendirilmesi. Dünya’nın kütlesi Ay’ınkinin 81 katından yüksek, ve yeryüzeyindeki çekim de Ay yüzeyindekinden 6 kattan fazla olduğu için bir Mars yolculuğunun bir ara durak olarak Ay’dan başlaması çok daha avantajlı. Elbette bu yolculuğa gidecek pek çok yükün önce Dünya’dan Ay’a götürülmesi gerekecek. Ancak yine de bu ara durağın lojistik avantajı büyük. Bu nedenle uzay görevleri için bir Ay üssünün lojistik yararı gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

Hele götürülecek yükün kaynağı Ay’da olursa, bu avantaj çok daha büyük oluyor. Bu nedenle Ay’da bir su kaynağı bulunması oldukça önemli. Güney kutbunda buz halde su birikintileri var. Bu nedenle Çin ve Hindistan’ın Ay araştırmalarının odak noktası Güney kutup bölgesi olmuştu. Ancak Ay üzerindeki bu kaynak, aynı zamanda emperyalist rekabeti de kızıştırıyor. Her ne kadar sıklıkla dışarıya verilen görüntü uluslar arasında bir işbirliği olsa da atılan her adımda bu kaynakların paylaşılması gerilimi hissediliyor. Ay yüzeyinde Güney kutbundan başka su kaynakları biraz da bu nedenle önemseniyor. Ay kumunda her yerde olmasa da bazı kraterler civarından su çıkarılabilirse bu Güney kutup bölgesinin önemini düşürecektir. Bu suyun kumun içerisinden çıkarılması için de Ay üssü önem kazanıyor.

Uzay görevleri için Ay’ın taşıdığı önemin yanı sıra, bir de Ay yüzeyinde yüksek konsantrasyonda bulunan Helyum 3 izotopunun nükleer füzyon uygulamaları için taşıdığı potansiyel nedeniyle de emperyalist rekabet nesnesi olmaya aday.

