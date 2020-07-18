Nantes'te Saint Paul Katedrali'nde yangın çıktı

Fransa'nın Nantes kentindeki tarihi katedral alevler içinde kaldı.

Dış Haberler

Fransa'nın Nantes kentindeki Saint-Pierre'de bulunan Saint Paul Katedrali'nde yangın çıktı.

Nantes Katedrali olarak da bilinen yapının inşasına 1434 yılında başlanmış ve 1891 yılında tamamlanmıştı.