Fransa'nın Nantes kentindeki Saint-Pierre'de bulunan Saint Paul Katedrali'nde yangın çıktı.
Nantes Katedrali olarak da bilinen yapının inşasına 1434 yılında başlanmış ve 1891 yılında tamamlanmıştı.
Nantes'te Saint Paul Katedrali'nde yangın çıktı
Fransa'nın Nantes kentindeki tarihi katedral alevler içinde kaldı.
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Fransa'nın Nantes kentindeki Saint-Pierre'de bulunan Saint Paul Katedrali'nde yangın çıktı.
Nantes Katedrali olarak da bilinen yapının inşasına 1434 yılında başlanmış ve 1891 yılında tamamlanmıştı.