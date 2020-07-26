Nantes’taki katedral yangınıyla ilgili bir sığınmacı tutuklandı

Fransa’nın Nantes kentinde 15. yüzyıldan kalma Saint-Pierre Katedrali’nde 18 Temmuz’da çıkan yangınla ilgili Ruandalı bir sığınmacı kundaklama suçuyla tutuklandı.

Nantes Savcılığı 39 yaşındaki Emmanuel adlı sığınmacının ifadesinde suçu itiraf ettiğini bildirdi.

Soruşturmada yangının üç ayrı noktada çıktığı ve katedrale dışarıdan kimsenin girmediğinin tespit edildiği belirtilirken, kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu açıklanmıştı.

Katedralde kapıları kilitlemekle görevli olan sığınmacı daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Savcılık sığınmacının hüküm giymesi halinde 10 yıla kadar hapis cezası ve 150 bin Avro’ya kadar para cezası alabileceğini bildirdi.

Sığınmacının avukatı Quentin Chabert, müvekkilinin eyleminden pişman olduğunu ve yetkililerle işbirliği yaptığını belirtti.