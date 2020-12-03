Namibya’da bölgesel seçimleri Adolf Hitler kazandı

Almanya’nın imparatorluk dönemindeki sömürgesi Namibya’da Adolf Hitler adlı iktidar partisine üye bir siyasetçi bölgesel konseye oyların yüzde 85’ini alarak seçildi.

Almanya geçen yüzyılın başlarında Namibya’da bazı tarihçiler tarafından “20. yüzyılın ilk soykırımı” diye nitelenen bir katliama imza atmış ve on binlerce kişiyi katletmişti. Ancak ülkede hâlâ insanlara, cadde ve yerlere Almanca isimler veriliyor ve ülke nüfusunun bir kısmı Almanca konuşuyor.

Adolf Hitler Uunona adlı siyasetçi Alman tabloid gazetesi Bild’e yaptığı açıklamada “Bu adamın ardından babam bana bu ismi vermiş. Muhtemelen Adolf Hitler’in neyi temsil ettiğini anlamamıştı. Çocukken bunu tamamen normal bir isim gibi görürdüm ama gençliğimde bu adamın tüm dünyayı ele geçirmek istediğini anladım” dedi.

Adolf Hitler Uunona, Güney Afrika’dan 1990 yılında bağımsızlığını elde eden Namibya’da o yıldan beri iktidarda olan SWAPO partisinden seçildi.

Bild’e yaptığı açıklamada Uunona soyadını kullanmayı tercih ettiğini söyleyen Adolf Hitler Uunona, karısının kendisine Adolf diye hitap ettiğini bu yüzden ismini değiştirmek için artık çok geç olduğunu söyledi.

Seçim kazandığı bölgeye atıfla “Bu isme sahip olmam Oshana’yı ele geçirmek istediğim anlamına gelmez” diyen Adolf Hitler Uunona, “Bu, dünyaya hükmetmek için can attığım anlamına da gelmez” diye ekledi.

Namibya’nın Adolf Hitler’i siyasette yeni bir isim değil, yaklaşık 15 yıldır bölge konseyi üyeliği yapıyor. Bu sefer girdiği seçimlerdeyse rakibinin 213 oyuna karşılık 1196 oyla yeniden bölgesel konsey üyesi olarak seçildi.

Namibya Parlamentosunda üçte ikilik çoğunluğu elde tutan partisi SWAPO ise, 2015’teki bölgesel seçimlerde aldığı yüzde 83 oy oranından oldukça büyük bir kayıpla bu seçimlerde ülke genelinde oyların yüzde 57’sini aldı.

Tazminat görüşmeleri sürüyor

Öte yandan 1904-1908 yılları arasında Alman işgalcilerin Namibya’da Herero ve Nama halkının neredeyse tümünü katlettiği suçlarla ilgili Almanya ile Namibya arasında tazminat görüşmeleri sürüyor. Almanya’nın bu yılın başlarında Namibya hükümetine katliamları için 10 milyon Avro tazminat ödemeyi teklif ettiği, Namibya’nın bu teklifi kabul edilemez bularak reddettiği ileri sürülmüştü.

Newsweek'te yer alan habere göre, Alman hükümetinin özel temsilcisi Ruprecht Polenz teklifin reddedildiğini yalanlamazken “Önemli olan müzakerelerin devam etmesi, bir çözüm bulunacağı konusunda iyimserim” dedi.