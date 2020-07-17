Namet iş yeri komitesi kuruldu, işçiler acil taleplerini açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda fabrika işçileri, aralarındaki yüksek vaka sayılarını gündeme getirmiş ve acil taleplerini paylaşmıştı. İlk toplantılarını yaparak Patronların Ensesindeyiz Namet İş Yeri Komitesi’nin kurulduğunu ilan eden işçiler acil taleplerini duyurdular:

Biz Namet işçileri, uzun süredir çalışma koşullarımızdan şikayetçiyiz. Defalarca kez amirlerimize, yöneticilerimize ifade etmiş olmamıza rağmen durumumuzda bir iyileştirme olmadı.

Artık sessiz kalmayacağız. Patronların Ensesindeyiz Ağı Namet İş Yeri Komitesi’nin kuruluşunu buradan ilan ediyoruz. Bir araya gelecek, yapılan haksızlıkları ifşa edecek ve birlikte mücadele edeceğiz. Hakkımız olanı talep edeceğiz.

Fabrikamız normal dönemde 3 vardiya çalışan bir fabrikadır. Haziran ayından beri çoğu bölüm tek vardiya, birkaç bölüm de 2 vardiya çalışmakta. Sebebi ise test sonuçları pozitif çıkan, karantinada olan arkadaşlarımızın yokluğunda çalışmaya devam edenlerimizin sayısının azlığıdır. Bu dönemde hastalığa yakalanmayanlarımızın günlük çalışma süresi artmış, hastalığa yakalanma ve iş yetiştirme baskısı ile yorgunluğumuz da artış göstermiştir. Taleplerimiz, acil ihtiyaçlardır ve karşılanmaması halinde salgının fabrika içerisinde ve mahallelerimizde yeniden artış göstermesine sebep olması an meselesidir. Acil taleplerimiz şunlardır;

Vardiyalı çalışma sistemine geçen bölümlerde vardiya değişimi sırasında 2 saat ara olması ve bu esnada üretim alanı ve ortak kullanım alanlarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, üretim sahasının boş iken havalandırmasının yapılması sağlanmalıdır. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın birlikte yakın temasta çalışmakta olduğu arkadaşlarımıza da test yapılmalı ve testin sonucu gelene kadar karantinaya alınmaları sağlanmalıdır. İşyerinde bir izolasyon odası istiyoruz. Fabrika içerisinde test sonucu pozitif çıkan arkadaşlarımız derhal bu odada müşahade altına alınmalıdır. Fabrika içerisinde çalışmaya devam etmeleri ya da fabrikadan hastane ya da evlerine transferi süresince ortak alanlarda zaman geçirmeleri önlenmelidir. Çok fazla terlediğimizden dolayı maske kullanılmaz hale gelmektedir. Her mola saatinde maske verilmek üzere günlük toplamda en az 4 adet maske dağıtılmalıdır.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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