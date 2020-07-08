Namet işçilerinden açıklama: Kendimizin ve ailelerimizin sağlığını tehdit eden koşullarda çalışmak zorunda değiliz!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren Namet fabrikasında işçilerin arasında artan Covid-19 vakaları ile ilgili dün SoL Gazete’de yayınlanan haberler tehlikenin boyutlarını gözler önüne sermişti.

Fabrikada vakaların çıkmaya başlamasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen patron Faruk Kayar hala üretimi durdurmadığı gibi, işçiler üzerindeki baskısını bu koşullarda dahi arttırmaya devam ediyor.

“İşte biz o fabrikanın işçileriyiz” diyen Namet işçileri yaşadıkları tehlikeyi ve korkularını da içeren düşüncelerini Patronların Ensesindeyiz ağı ile paylaştı.

Namet Fabrikasında Covid’den Kırılıyoruz

Biz Namet işçileri hem kendi hayatlarımız hem de ailelerimizin hayatlarını tehdit eden koşullarda çalışmak zorunda bırakılıyoruz.

Servislerde, işbaşında ve yemekhanelerde dip dibe oturtulduk. Yanımızdaki arkadaşımız ateşi yükselip fenalaştığında sağlığını sorduğumuz için azar yedik, tehdit edildik.

Artık mahallemizde, sokakta komşularımız bizleri parmakla gösterir oldu; “işte o fabrikada çalışıyor bu, aman dikkat et” diye. Oysa biz ne kendimizin sağlığını, ne de akraba ve komşularımızın sağlığını tehdit eden bir bomba olmak istemiyoruz!

Patron, test sonucu pozitif çıkanlarımıza eğer birlikte çalıştığı arkadaşlarının adını verirse işten atmakla tehdit ediyor. Üstelik sağlığından endişe ettiği için test yaptıran arkadaşlarımıza 14 gün karantinada kalacağı için “tembeller, sizin derdiniz çalışmamak. Vatan hainisiniz” diyebiliyor.

Oysa biliyor ki fabrika içerisinde virüsün yayılmasını önlemek için adım atılmazsa bizler hastalıktan kurtulamayacağız. Bildiği için, kendisinin olan Maret fabrikasına artık bizleri çalışmak için göndermiyor. Bazen iş gereği bizi Maret’te görevlendirirken, şimdi Maret’e taşeron işçi kardeşlerimizi geçici olarak işe alıyor.

Bütün derdi fabrikayı en kalabalık şekilde çalıştırmak. Bu nedenle daha dün karantinası henüz bitmemiş arkadaşlarımızı, Maret’te işe başlatacak olan işçi kardeşlerimizi ve çalışmaya devam edenlerimizin bir kısmını yemekhanede toplayıp test yaptırırken bir kısmımız da öğle arasında yemek yedi. Hastalanmayanlarımız içerisinde bugün hangimize sıra geleceğini düşünerek iş baskısıyla çalışmaktan yorgun düştük.

2018 senesinde 2.2 milyar TL cirosu olduğuyla, ülkenin en büyük et üreticisi olduğuyla böbürlenen patronun parasında gözümüz olduğundan değil; biz çalışırız, yine kazanır. Ama tüm dünyanın salgınla kırıldığı bugün bizim de sağlığımızı düşünmemiz çok mu!

Namet patronu, arkasına aldığı iktidar gücüyle bizim ve ailelerimizin sağlığına açıkça saldırmaktadır!

Fabrikadaki salgından kaynaklı aile fertlerimiz içerisinde virüs yayılıyor. Hatta bazı aile fertleri hastanede ve bakım ünitelerinde tedavi görüyor.

Bizlerin sağlıkları hiçe sayılamaz. Biz, Namet işçilerinin sağlığını esas alan aşağıdaki kararlar derhal hayata geçirilmelidir.

-Namet patronu bize ve kamuoyuna açıklama yapmalıdır. Bizler arkadaşlarımızın ve ailelerimizin sağlık durumunu öğrenme hakkına sahibiz.

-Hiçbir ücret talep edilmeden bizlere ve birlikte yaşadığımız aile üyelerimize aynı günde en kısa zamanda test yapılmalıdır.

-Salgın merkezi haline gelmiş Namet, 14 gün süresince kapatılmalı, işçilerin hiçbir ücret ve yıllık izin kaybına uğramadan karantinaya alınmaları sağlanmalıdır.

-Servis araçları, mola yerleri ve işyerinin tamamı düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.

-Servislerde, tek kişilik oturma düzeni sağlanmalı, servis araçlarının sayıları artırılmalıdır.

-Namet çalışmaya başladığında, ücretsiz ve sınırlama olmadan maske ve koruyucu siperlik dağıtılmalıdır.

-Fabrikada tüm bölümlerde pozitif vaka sayısının yüksek olmasından dolayı, havalandırma sistemi denetlenmeli, filtreleri değiştirilmeli ve klima sistemleri dezenfeksiyona alınmalıdır.

-Özellikle soğuk hava kullanılan bölümlerdeki arkadaşlarımızın durumu daha ağır. Klima sisteminin %50 dışarıdan hava aldığı söyleniyor. Havalandırma sistemi denetimden geçirilmelidir.

-Çalışma alanında işçiler arasındaki mesafe arttırılmalı, yakın mesafede çalışmak zorunda olan işçilerin arasına koruyucu paravan koyulmalıdır.

Kendimizin ve ailelerimizin sağlığını tehdit eden koşullarda çalışmak zorunda değiliz ! Namet işçileri olarak sağlığımızı tehdit eden Namet patronuna karşı geleceğimiz için mücadele etmekte kararlıyız!