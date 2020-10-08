Nallıhan Kuş Cenneti 'şimdilik' kurtuldu

Ankara 6. İdare Mahkemesi, Nallıhan İlçesi, Uluköy ve Karaköy Mahalleleri sınırları içerisinde kurulması planlanan Çayırhan-B termik santraline ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliklerini iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını ve doğal ve kültürel değerlerimizi savunuyoruz. Verdiğimiz hukuk mücadelesinin sonuç verdiğini görmek bizi mutlu ediyor. Bu santral çevre, tarım, su kaynakları ve deprem riski açısından büyük tehdit oluşturmaktadır. Mahkeme gerekçesinde söz konusu imar planı değişikliklerinin, kamu yararına, planlama esaslarına ve dolayısıyla hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştır. Yargı bilimden yana tavır koymuş ve bilirkişi raporunu esas almıştır’’ dedi.

Plan Kuş Cennetini görmezden geldi

‘’Mahkemenin çevre dersi veren bilirkişi raporunu esas alması hukuka alan inancımızı perçinlemiştir’’ diyen Candan, dava konusu plan açıklama raporunda Kuş Cenneti’nden bahsedilmediğini, ayrıca diğer flora ve fauna özellikleri yer almadığı gibi müdahale biçimlerinin de bulunmadığını, planlama alanı ve yakın çevresi için depremsellik konusunda da hiçbir araştırma yapılmadığını ve bunların bilirkişi raporunda da yer aldığını hatırlattı.