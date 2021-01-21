NAK Kargo’da zorla ücretsiz izne çıkarılan işçiler direnişe geçti

İzmir Bornova'da NAK Kargo çalışanları, zorla ücretsiz izne çıkarılmalarını takiben direnişe geçti.

Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı işyerinde sadece 5 kişinin ücretsiz izne çıkarılmasına dair işçiler ”patron herhangi bir gerekçe göstermeden kasıtlı olarak bizi ücretsiz izne çıkarırken öte yandan personel alımına devam ediyor” dedi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na yaşadıklarını anlatan işçiler, işyerinde çalışma şartlarının kötülüğünden de bahsetti. İşçiler, bazen yaklaşık 20 saate kadar çalıştırıldıklarını ve mesai ücretlerinin ödenmediğini ifade etti. Bu durumu ”sabah ezanıyla eve gidiyoruz” diye özetleyen işçiler zorunlu mesainin kaldırılmasını ve mesai ücretlerinin ödenmesini talep ediyorlar. Çalışma şartlarındaki sorunlara değinen işçiler ”patron, çalışma şartlarına dair taleplerimizden rahatsız olduğu için bizi ücretsiz izne çıkardı” diyerek ücretsiz izne çıkarılmalarının altındaki gerçek nedenin bu durum olduğunu aktardılar.

Zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılan işçiler haklarını öğrenmek için ALO 170’i aradıklarında kendilerine ücretsiz izin boyunca herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacağının söylendiğini, böylece pandemi bahane edilerek açlığa mahkum edildiklerini söylediler. Ücretsiz izne çıkarılan işçilerin aylık 1168 TL nakdi ücret aldığını bildiklerini ancak ALO 170’i defalarca kez aramalarına rağmen kendilerinin herhangi bir ücret alamayacağının söylendiğini ifade ettiler.

Açlığa mahkum olmamak için direnişe geçtiklerini söyleyen işçiler, işyerinin önünde her gün 09.00 – 17.00 arası direnişlerini sürdürüyorlar.

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