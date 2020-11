Nagehan Alçı: İslami kesimin içinde iç savaş var

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği ‘ekonomi, demokrasi ve hukuk’ seferberliği hakkında yazdı. Bu adımı desteklediğini söyleyen Alçı, tek endişesinin bu hamlenin AKP içi savaşlara kurban gitmesi olduğunu dile getirdi.

Alçı, tabloyu, “İslami kesimin içinde benim boyutlarını anlamakta zorlandığım seviyede bir iç savaş var” ifadeleriyle anlattı.

Alçı, "Bu kez özgürlük ve hukuk seferberliği fırsatı kaçmamalı” başlıklı yazısında Erdoğan’ın sözlerine işaret ettikten sonra,

"Benim tek endişem var…

O da Tayyip Bey’in başlattığı bu haklı reform ateşinin AK Parti içi savaşlara kurban gitme ihtimali.

İslami kesimin içinde benim boyutlarını anlamakta zorlandığım seviyede bir iç savaş var.

Kim kimi tasfiye edecek kaygısı ve korkusuyla kimse sağlıklı düşünemez hale gelmiş.

Herkes her an saf değiştiriyor. Herkes konumunu ve makamını korumak için her an boyut değiştiriyor.

İş öyle bir iç iktidar mücadelesine dönüşmüş ki kimse meselelerin esasına bakmaz hale gelmiş. Herkes kendi safının ayakta kalması derdinde. Mesela normalde özgürlükçü eğilimde gördüğüm bir köşe yazarı ile konuşuyorum. İşin özüyle ilgilenmiyor. Onlar kazanırsa beni tasfiye ederler diye kaygılanıyor ve korkuyor" iddiasında bulunurken “Hatta önceleri gayet otoriter ve şahin tonda konuşanlar bile bir anda özgürlükçü ve güvercin bir tona büründüler” diye yazdı.