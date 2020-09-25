Nadira Kadirova'nın ölümü üzerinden 1 yıl geçti, dosyası Mart ayında kapatılmıştı

AKP'li Şirin Ünal'ın evinde çalışan Özbekistan yurttaşı Nadira Kadirova'nın şüpheli ölümünün ardından bir yıldan uzun süre geçti. Ölümünün ardından AKP'li Ünal olayın üzerini kapatmak için Kadirova'nın intihar ettiğini iddia edip psikolojsinin son aylarda bozuk olduğunu ileri sürmüştü. Ünal şüpheli ölümün ardından iki hafta sonra ilk açıklamasını yapmış ve "Biz onu gönderemeden o kendisini gönderdi" demişti.

Nadira'nın ölümünün yıl dönümünde ağabeyi Muhammed Ali Kadirov, sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

"Dün meleğimi AKP Şirin Ünal öldürdüğü güne tam bir yıl oldu ama hala adalet sağlanmadı ortalıklarda geziyor utanmadan camiiye gidip selfi çekiyor Allaha havala ediyorum ablalarım bacılarım abilerim sesimizi duyurun duyun lütfen benim nadiremi başına geldi başka bi kızlarölmesin"

Dün meleğimi #Akp #ŞIRINUÜNAL öldürdüğü güne tam bir yıl oldu ama hala adalet sağlanmadı ortaliklarda geziyor utanmadan camiiye gidip selfi çekiyor Allaha havala ediyorum ablalarım bacılarım abilerim sesimizi duyurun duyun lütfen benim nadiremi başına geldi başka bi kızlarölmesin pic.twitter.com/r5uRATTMtK — Muhammed Ali Kadirov (@MuhammedAliKa1) September 24, 2020

23 yaşındaki Nadira ölmeden önce arkadaşına Ünal'ın tacizini anlatmıştı

Nadira'nın Ünal'ın evinde AKP'li Ünal'a ait tabancadan çıkan kurşunla ölmeden önce Ünal tarafından taciz edildiği ailenin avukatı ve Kadirova'nın ailesi tarafından defalarca gündeme getirilmişti.

Nadira, ölmeden bir gün önce arkadaşı Leyla'yla saatler süren bir telefon görüşmesi yapmış ve görüşmede Nadira’nın arkadaşına ağlayarak patronu AKP vekili Ünal'ın kendisini taciz ettiğini anlatığı Nadira'nın arkadaşları tarafından gündeme getirilmişti. Ancak ne Leyla’nın ne de taciz olayını emniyette anlatan Nadira’nın diğer arkadaşı Nigar’ın ifadelerinin alınmadığını ortaya çıkmıştı. Olayın seyrini değiştirecek tanıklıklar kayda geçirilmeden, Adli Tıp dosyası milletvekilinin araya girmesiyle kapatılmıştı.

Mart ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararında, “Genç kızın intihar ettiği, onu intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi.

Nadira'nın arkadaşları ve ailesi, 23 yaşındaki genç kadının üniversite okuma planları olduğunu, bunun için İngilizce öğrenmeye başladığını hatırlatarak defalarca intihar ihtimalinin gerçekten uzak olduğunu dile getirmişti.

İntihar etti denilen Kadirova'nın vücudunda morluklar ve iki kurşun izi vardı

Nadira'nın Adli Tıp raporu iki gün gibi kısa bir sürede çıktıktan sonra cenazesi Özbekistan'a gönderildi. İstisnai bir şekilde hızlı yapılan otopside. Burada Özbek gazeteci Shukrath Babazhan, Özbek polis kaynaklarına dayandırdığı bilgiler ışığında yaptığı açıklamada, Nadira'ya ülkesinde ikinci bir adli tıp incelemesi yapılmadığını, cenazeyi yıkayan görevlilerin kadının göğsünde iki kurşun deliği olduğunu aktardığını söyledi. Cenaze toprağa verilene kadar da Ünal'ın bir adamı sürekli takipteydi. Gazeteci, ailenin bu süreçte iki ya da üç kez Türk Büyükelçiliği'ne gittiğini de söyledi.

Haberde ismi gizli tutulan Nadira'nın kuzenininse Kadirova'nın vücudunda iki farklı kurşun deliği olduğunu ancak ikinci kurşunun bacak bölgesinden girdiğini, ayrıca boyun ve kollarında morluklar olduğunu iddia ettiği belirtildi.