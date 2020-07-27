Nadira Kadirova'nın annesi: Şirin Ünal sen katilsin

AKP'li Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Nadira Kadirova'nın annesi ilk kez konuştu.

Haber Merkezi

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde ölen Özbekistanlı işçi 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın abisi Muhammed Ali Kadirov, sosyal medya hesabından video paylaştı. Videoda Nadira’nın annesi ağlayarak, "Şirin Ünal senin bu dünyada yaşamaya hakkında yok. Sen benim kızımı öldürdün. Güzel melek kızımı öldürdün. Sen katilsin" dedi.