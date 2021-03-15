Myanmar'daki eylemlerde 38 kişi yaşamını yitirdi

Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda 38 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Myanmar'ın en büyük kenti Yangon'daki gösterilerde, güvenlik güçlerinin sopa ve bıçak kullanan eylemcilere ateş açtığı kaydedildi.

Yangon'da pazar günü en az 21 kişinin öldüğü bildirildi. Ülkenin diğer bölgelerinde de ölüm ve yaralanmalar görüldüğü aktarıldı. Siyasi Mahkumlara Destek Derneği (AAPP) adlı gözlemevi, pazar günü ülkede yaşamını yitiren eylemci sayısının en az 38 olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanları, Yangon bölgesindeki ölü sayısının artabileceğini, onlarca kişinin ateşli silahla yaralandığını bildirdi.

Myanmar'da darbe

Myanmar'da 1 Şubat'ta askeri darbe gerçekleşmişti.

Darbenin ardından askeri liderler, iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin lideri Aung San Suu Kyi'yi gözaltına almıştı.

Darbenin ardından ülke genelinde darbe karşıtı protestolar başlamıştı.