Myanmar'da ölenlerin sayısı 581'e yükseldi

Myanmar merkezli Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği'nin açıkladığı rapora göre, ülkede 1 Şubat'taki askeri darbe sonrası sivillere yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı 581'e yükseldi. Raporda darbe sonrası gözaltında tutulanların sayısının 2 bin 750 olduğu, 463 kişi hakkında ise gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Avrupa Birliği Myanmar ordusunun ekonomik varlıklarına yaptırım hazırlığında. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian dün parlamentoda yaptığı konuşmada Myanmar ordusuna yönelik AB yaptırımlarının çok hızlı bir biçimde uygulanabileceğini söyledi.