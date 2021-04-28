Myanmar'da etnik silahlı grupla ordu arasında çatışma: En az 16 asker öldürüldü

Myanmar'ın Chin eyaletinin Mindat kentinde Myanmar ordusuyla Chin Savunma Gücü adlı etnik silahlı grup arasında çıkan çatışmalarda en az 16 Myanmar askeri öldürüldü.

Bölgede çatışmaların 24 Nisan'da başladığı, bu haftanın başındaysa yoğunlaştığı kaydedildi. Salı sabahı itibariyle en az 16 askerin, silahlı örgüt üyelerinin saldırısı sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Bölgede yaşayan bir kaynak, The Irrawady gazetesine yaptığı açıklamada, bölgede çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Mindat'ta çatışmaların, 24 Nisan'da polisin 6 darbe karşıtı protestocuyu serbest bırakmayı reddetmesinin ardından başladığı belirtildi.