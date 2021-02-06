Myanmar, Lübnan ve Republika Srpska'dan Sputnik V'ye onay

Bosna Hersek'in iki büyük idari biriminden biri olan Republika Srpska ve Güney Asya ülkesi Myanmar ile Lübnan, Rusya'nın Sputnik V aşısını tescil etti.

Aşının resmi internet sitesine göre, Republika Srpska Sağlık Bakanlığı, dün Rusya menşeli Sputnik V adlı koronavirüs aşısına ülkede kullanım için onay verdi. Dün Lübnan'ın da aşıya acil kullanım izni verdiği kamuoyuna duyuruldu.

Güney Asya ülkesi Myanmar da bugün Rusya'da geliştirilen aşının kullanılmasına onay veren 21. ülke oldu.

Sputnik V'ye Rusya dışında onay veren ülkeler arasında Arjantin, Filistin, Belarus, Macaristan, Bolivya, Belarus, Türkmenistan gibi ülkeler yer alıyor.