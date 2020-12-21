Müzisyenlere 8 ay sonunda bin lira, ilâhiye Bakanlık finansmanı

Yaklaşık dokuz aydır açlık sınırının altında yaşayan müzisyenlere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından proje karşılığı dağıtılacağı açıklanan bin liralık “desteğe” tepkiler devam ederken, Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün beş albüm ve iki kitaptan oluşan “Evlâdı Fâtihândan Kadim Sesler - Balkan İlâhileri” projesini finanse ettiği ortaya çıktı.

Yeni Şafak gazetesinde Mehmet Emin Öztürk’ün imzasıyla yayınlanan “Tekke Müziği Ortak Sesimiz” başlıklı söyleşide, Balkan ilâhileri projesinin yürütücüsü olan Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli “Abdest almadan ilâhi okumayan, Yunus Emre’nin sözlerini tekkelerinin duvarlarına yazan, hiç Türkçe bilmedikleri halde Türkçe ilâhiler okuyan bir medeniyetin devamıdır Balkanlar. Toplumun hemen her kesiminde var olan Osmanlı hayranlığı onların kültürlerini ve özellikle müziklerini öğrenmelerini gerektirdi. Şu ana kadar yaptıklarımızın tamamını Müzikbir Meslek Birliği eliyle Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı destekledi.” açıklamasını yaptı.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİMAM) Başkanlığı’nı yürütmesinin yanı sıra TRT’ye çeşitli müzik ve belgesel programları yapan Sezikli, aynı zamanda çeşitli belediyelere de kültür danışmanlığı hizmeti vermekte.

Meslek birliğinin başkanı Yeditepe Konserleri’nde

Ağırlıklı olarak dini müzik yapımcılarından oluşan Müzikbir (Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği) adlı kuruluş, üyelerinin telif haklarının idaresini ve takibini yapmak için 2008’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayı ile faaliyet başlamıştı.

İstanbul Yeditepe Konserleri’nde de sahne alan Müzikbir Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Ziya, Eylül ayında yaptığı sosyal medya paylaşımlarında ÖTV zammını savunmuş ve daha sonra 850.000 TL’lik Mercedes’e bindiği ortaya çıkmıştı.