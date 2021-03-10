Müzisyenler Spotify'dan emeklerinin karşılığını istiyor

ABD faaliyet gösteren Müzisyenler ve Bağlaşık Emekçiler Sendikası (Union of Musicians and Allied Workers, UMAW) farklı ülkelerdeki Spotify temsilcilikleri önünde eylem çağrısında bulundu.

Sendika, temel olarak dünyanın en büyük müzik yayını firmasından dinlenen her şarkı için firmadan üreticinin 1 sent alması takebiyle Filipinler, Avustralya, Norveç, Paris, Fransa, Brezilya, Singapur, İsveç, Kanada, Hollanda, Belçika, Almanya, Meksika, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İspanya ve ABD'nin farklı eyaletlerindeki Spotify temsilcilikleri önünde 15 Mart gününe eylem çağrısında bulundu.

Müzik emekçilerinin, Spotify'ın CEO'sunun, yatırımcılarının ve büyük şirketlerin biriktirdiği muazzam serveti yarattığına dikkat çeken UMAW, "Ancak biz sanatçılar, şirket tarafından düşük maaş almaya, yanlış yönlendirilmeye ve başka şekillerde sömürülmeye devam ediyoruz. Spotify’ın piyasa değeri yükseldikçe, ödemelerimizde herhangi bir artış görmedik. Şirketin kapalı kapılar ardında imzaladığı sözleşmeleri ve ödeme planları, yalnızca halihazırda kapsamlı kaynaklara sahip müzisyenlerin platformda başarılı olmasını sağlar" dedi. Covid-19 pandemisinin dünyanın her yerde müzik çalışanlarını ekonomik olarak mahvettiğine dikkat çeken UMAW, Spotify’ın mevcut modelinin sanatçıların büyük çoğunluğunun ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtti.

Sendikanın firmadan temel talepleriyse şöyle:

Tüm sanatçılara şarkı dinlenmesi başına en az bir sent (veya yerel para birimindeki karşılığı) ödeme yapılması

Kullanıcı merkezli bir ödeme modeli benimsenmesi:

Spotify şu anda sanatçılara, tüm gelirin havuzda toplandığı ve ardından karmaşık bir şemaya göre sanatçılara dağıtıldığı "orantılı" bir model kullanarak ödeme yapıyor. Orantılı model, piramidin tepesindeki sanatçılar daha büyük bir yayınlanma yüzdesi biriktirdikçe, diğer tüm sanatçıların giderek daha küçük ödemeler aldığı anlamına gelmekte. Bu modelin sanatçıları birbirleriyle rekabete soktuğunu belirten sendika sanatçılara, aldıkları dinlenme sayısına göre doğrudan ödeme yapan 'kullanıcı merkezli' bir modelin benimsenmesini talep ediyor.

Şeffaflık:

Spotify'ın kasıtlı olarak gizlilik içinde çalıştığını belirten sendika "Platform, ödemeler, çalma listesi yerleşimleri ve daha fazlası için kayıt etiketleri, distribütörler ve yönetim şirketleriyle kapalı kapı sözleşmeleri imzalar. Bu sözleşmelerin açık ve kamuya açıklanmasını talep ediyoruz" dedi.

UWAM ayrıca sanatçıların, çalışmaları üzerine kurulu bir platformun nasıl işlediğini bilmeyi hak ettiğini savunarak "Spotify, yalnızca kullanıcı abonelikleri yoluyla değil, reklam, sermaye yatırımı, veri toplama ve daha fazlasıyla kâr elde ediyor. Muhasebe kayıtlarınızı açın ve tüm gelir kaynaklarını beyan edin" dedi.