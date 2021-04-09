Müzisyen Levent Altındağ yaşamını yitirdi

Usta müzisyen, flüt ve saksafon sanatçısı Levent Altındağ bugün yaşamını yitirdi.

1954 yılında dünyaya gelen Levent Altındağ, çok küçük yaşta, müzisyen olan babası Erdoğan Altındağ'ın yönlendirmesiyle müziğe başladı.

Çeşitli türlerde çok sayıda albümde çalan Altındağ, Onno Tunç, Şerif Yüzbaşıoğlu, İsmet Sıral, Emin Fındıkoğlu, Neşet Ruacan, Süheyl Denizci, Okay Temiz, Erkan Oğur, Arto Tunç, Nükhet Ruacan, Fahir Atakoğlu, Federico Ramos, Horacio El Negro, Nana Vesconcelos gibi müzisyenlerle yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yaptı, çok sayıda konser verdi.

Habbecik ve Passiflora gruplarında tenor saksafon, soprano saksafon ve flüt çalan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda hocalık yaptı.

67 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı caz ve popüler müzik türlerinde Türkiye'deki öncü isimlerden biri oldu.