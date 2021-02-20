'Müzik emekçilerinin yaşadığı yıkımı yok saymaya daha ne kadar devam edeceksiniz?'

Salgın günlerinde yaşanan müzisyen intiharları sonrası bir açıklama yapan Birlik Sendikası, mücadeleye, dayanışmaya ve örgütlenmeye çağırdı.

"Bir yıldır işsiz olan müzisyen arkadaşımız Mehmet Mert El dün yaşamına son verdi. AKP Hükümetine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na soruyoruz: Müzik emekçilerinin yaşadığı bu yıkımı yok saymaya daha ne kadar devam edeceksiniz?" diye soran Birlik Sendikası, "Tüm müzik sektörü emekçilerine sesleniyoruz: Kol kola girmenin, birbirimize ve hakkımıza sahip çıkmanın artık zamanıdır! Tek bir arkadaşımızın daha ölümüne seyirci kalmamak, buna izin vermemek ve yok sayılmamak için gelin örgütlenelim. Güvence altına alınmış, işsiz ve aç kalmaktan korkmadığımız insanca bir yaşam ve çalışma ortamı için gelin hep birlikte mücadele edelim" çağrısında bulundu.